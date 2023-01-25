Маслозавод ВКО оштрафован за сброс отходов, которые разъели обувь

Фото: astanatv.kz

На 580 тысяч тенге оштрафовали маслозавод в Усть-Каменогорске за утечку отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В конце декабря 2022 года горожане обнаружили близ маслозавода маслянистую субстанцию с химическим запахом. На соседнем предприятии рассказали, что на их территории жижа залила спецтехнику и разъела обувь сотрудников. Люди подозревали, что масло было с щёлочью.

Экологи взяли пробы и выяснили, что на заводе вышел из строя насос. В итоге в цехе рафинации разлилось 300 литров масла. То, что не смогли собрать, работники смыли в канализацию. Стояли морозы и замёрзший продукт забил коллекторы. Экологи уверяют, для нейтрализации аварии щёлочь не использовалась, это подтверждено лабораторно. А вот очистку канализационной сети предприятие забросило.

"PH в пределах нормы, это говорит о том, что среда не щелочная. Предприятие привлечено к ответственности. Они признали свою вину. На сегодняшний день частично территория зачищена, с наступлением более тёплых благоприятных погодных условий будет проведена полная очистка", - сообщил главный государственный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров.