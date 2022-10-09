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yk-news.kz Вчера, 22:12
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Фото: yk-news.kz

Маслозавод горел в Усть-Каменогорске

Пожар повышенного ранга опасности тушили в Усть-Каменогорске, на территории маслозавода по улице Путевая, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области, на момент прибытия пожарных подразделений горели деревянные конструкции кровли котельной, цеха, а также два бункера, в которых было 40 и 70 кубометров шелухи подсолнечника.

"Благодаря слаженным действиям ​ пожарных ​ огонь удалось локализовать на ориентировочной площади 150 квадратных метров. В тушении были задействованы ​47 человек​ и 10 ​единиц техники ДЧС ВКО. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

 
 
 
 
 
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Публикация от Shygys Qazaqstan oblysynyn TJD (@shygysqaz_tjd)

В департаменте напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на объектах, проверять исправность автоматической сигнализации, наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения. 
Кроме того, рекомендовали постоянно проводить тренировки с персоналом по правилам поведения при пожаре, ​а также инструктажи с принятыми на работу сотсотрудниками.

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#Пожар
Журналист
Вчера, 22:12
544
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