Маслихаты и акиматы должны слаженно работать во благо развития регионов

Маслихаты должны содействовать реализации общенациональных задач. Об этом выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, заявил Глава государства, передает BaigeNews.kz.

Президент напомнил, что в прошлом году многие депутаты участвовали в расширенном совещании по социально-экономическому развитию страны под его председательством. Эта практика будет продолжена, поскольку маслихаты играют особую роль в проведении реформ в регионах.

"Важно, чтобы маслихаты были широко вовлечены в реализацию государственных и общественных задач, сами продвигали различные инициативы. В этой связи хотел бы отметить проекты партии AMANAT, нацеленные на решение широкого спектра насущных вопросов", - рассказал Глава государства.

Президент перечислил актуальные вопросы, которые требуют особого внимания. Это поддержка молодежи, женщин, предпринимателей, пенсионеров и людей с особыми потребностями, снижение закредитованности населения, увеличение доходов сельских жителей, возврат неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, повышение экологической и финансовой грамотности и читательской культуры в обществе.