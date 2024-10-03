Маслихаты и акиматы должны слаженно работать во благо развития регионов
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Маслихаты должны содействовать реализации общенациональных задач. Об этом выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, заявил Глава государства, передает BaigeNews.kz.
Президент напомнил, что в прошлом году многие депутаты участвовали в расширенном совещании по социально-экономическому развитию страны под его председательством. Эта практика будет продолжена, поскольку маслихаты играют особую роль в проведении реформ в регионах.
"Важно, чтобы маслихаты были широко вовлечены в реализацию государственных и общественных задач, сами продвигали различные инициативы. В этой связи хотел бы отметить проекты партии AMANAT, нацеленные на решение широкого спектра насущных вопросов", - рассказал Глава государства.
Президент перечислил актуальные вопросы, которые требуют особого внимания. Это поддержка молодежи, женщин, предпринимателей, пенсионеров и людей с особыми потребностями, снижение закредитованности населения, увеличение доходов сельских жителей, возврат неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, повышение экологической и финансовой грамотности и читательской культуры в обществе.
"Мною уже поручалось правительству оказать содействие в масштабировании отдельных проектов партии, таких как "Қарызсыз қоғам" и "Ауыл аманаты". Государство всегда будет поддерживать тех, кто готов честно трудиться и тем самым улучшать свой уровень жизни. Это в полной мере отвечает принципу "Адал еңбек – Адал табыс" и является одним из основополагающих факторов построения Справедливого Казахстана. Поэтому следующий год мною был объявлен Годом рабочих профессий. Уверен, это будет способствовать укоренению ценностей труда и профессионализма в нашем обществе", - подчеркнул Президент.
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