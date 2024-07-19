Маслихат Алматы утвердил новый тариф на проезд

Проезд в общественном транспорте Алматы будет стоить 120 тенге, передаёт BaigeNews.

Повышение связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы.



Реальные расходы перевозчиков превышают 310 тенге, на некоторых маршрутах более 400 тенге, в связи с чем акиматом проводится субсидирование социально значимых маршрутов. Принятые меры позволят снизить сумму субсидий в 2024 году до 7 млрд тенге, а также окажут положительный эффект на обеспечение горожан качественными, безопасными и комфортными услугами общественного транспорта.



Для экологизации транспорта в 2023 году приобрели 600 новых автобусов и 100 троллейбусов, а в этом году планируют закупить еще 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электробусов. Доля экологичного транспорта увеличится до 70% в 2024 году.