Маск стал первым человеком в истории с состоянием свыше 400 млрд долларов
Американский бизнесмен Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.
Сегодня, 12:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
128Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Cостояние Илона Маска уже превышает 400 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.
К слову, состояние предпринимателя сократилось с начала 2022 года. Так, Маск потерял около $200 млрд, но после победы Дональда Трампа на президентских выборах снова начал генерировать прибыль.
Так, акции Tesla подорожали на 65%. Это связывают этот факт с ожиданиями от решений Трампа в области экономики, включая его желание ввести упрощенную процедуру по вводу беспилотных автомобилей и отменить налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Маска.