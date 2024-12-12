  • 12 Декабря, 12:56
  • BAIGENEWS

Маск стал первым человеком в истории с состоянием свыше 400 млрд долларов

Американский бизнесмен Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.

Сегодня, 12:00
АВТОР
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Jordan Strauss / Invision / AP Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Cостояние Илона Маска уже превышает 400 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

К слову, состояние предпринимателя сократилось с начала 2022 года. Так, Маск потерял около $200 млрд, но после победы Дональда Трампа на президентских выборах снова начал генерировать прибыль.

Так, акции Tesla подорожали на 65%. Это связывают этот факт с ожиданиями от решений Трампа в области экономики, включая его желание ввести упрощенную процедуру по вводу беспилотных автомобилей и отменить налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Маска.

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