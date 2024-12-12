Cостояние Илона Маска уже превышает 400 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

К слову, состояние предпринимателя сократилось с начала 2022 года. Так, Маск потерял около $200 млрд, но после победы Дональда Трампа на президентских выборах снова начал генерировать прибыль.