Маск сообщил о втором успешном вживлении импланта Neuralink
Сегодня, 14:54
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Сегодня, 14:54Сегодня, 14:54
69Фото: Global Look Press/Cfoto
Второй человек успешно прошел процедуру вживления импланта компании Neuralink в мозг, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом американский предприниматель Илон Маск сообщил в ходе восьмичасового подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.
"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом всё прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", — сказал он.
Маск уточнил, что 400 электродов работают в мозгу пациента.
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