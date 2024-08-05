  • 5 Августа, 15:10
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Маск сообщил о втором успешном вживлении импланта Neuralink

Сегодня, 14:54
АВТОР
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Global Look Press/Cfoto Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
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Фото: Global Look Press/Cfoto

Второй человек успешно прошел процедуру вживления импланта компании Neuralink в мозг, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом американский предприниматель Илон Маск сообщил в ходе восьмичасового подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.

"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом всё прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", — сказал он.

Маск уточнил, что 400 электродов работают в мозгу пациента.

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