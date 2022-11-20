Маск разблокировал Трампа в Twitter, но экс-президент не хочет туда возвращаться

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Экс-президент США Дональд Трамп получил возможность снова писать сообщения в Twitter. Новый владелец соцсети Илон Маск разблокировал учётную запись по итогам голосования, которое сам же запустил у себя на странице, передаёт BaigeNews.kz.

За разблокировку высказались 51,8% проголосовавших, против — 48,2%.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022



"Народ высказался. Трамп будет восстановлен в правах", — сообщил Маск.

Внимательные пользователи заметили, менее чем за сутки после восстановления Twitter-аккаунта у Трампа набралось 52 миллиона подписчиков.

До того как его разбанил Маск, у экс-президента было чуть больше 320 тысяч фолловеров.

Тем не менее пока Трамп настаивает, что не вернётся в Twitter, а останется в своей Truth Social. Экс-президент отметил, что у платформы сейчас "очень много проблем" и "отрицательная вовлечённость". Он добавил, что собирается остаться в своей Truth Social.

Подписчики предложили Маску обратить внимание на популярность своих опросов.

"С 116,6 миллионами подписчиков ваши опросы начинают становиться статистически значимыми. Что, если бы в Twitter был опрос "Все пользователи", который вы могли бы отправить в каждую учетную запись Твиттера, чтобы узнать, что думает вся сеть, без какого-либо конкретного неблагоприятного отбора?", — написали пользователи.

Напомним, прежнее руководство социальной сети заблокировало аккаунт Дональда Трампа 7 января 2021 года

Русская служба BBC сообщала, что это произошло на следующий день после беспорядков на Капитолийском холме. Соцсеть объяснила свое решение опасениями, что Трамп, который проиграл президентские выборы, но не признал их результаты, будет использовать Twitter для подстрекательства к насилию.



Первая блокировка была временной. Но уже 8 января в аккаунте Трампа появились новые посты. В одном из них он писал, что не допустит неуважения к миллионам своих избирателей, а в другом — что не пойдёт на инаугурацию Байдена.



Сотрудники Twitter сочли, что заявления могут спровоцировать новые беспорядки, и окончательно заблокировали аккаунт экс-президента.



Трамп в ответ назвал действия Twitter нарушением принципа свободы слова и заявил, что его "не заставят замолчать".