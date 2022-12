Маск разблокировал аккаунты американских журналистов в Twitter

Новый владелец Twitter два дня назад без предупреждения заблокировал аккаунты нескольких известных журналистов, которых он обвинил в публикации данных о его полетах в реальном времени. После критики со стороны ЕС и ООН Маск пообещал восстановить аккаунты, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на BBC-News.

Перед этим Маск провел опрос в соцсети, спросив своих фолловеров, что делать дальше. 58,7% участников призвали разблокировать аккаунты журналистов как можно скорее, еще 41,3% высказался за то, чтобы сделать это через неделю.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time