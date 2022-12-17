Маск разблокировал аккаунты американских журналистов в Twitter

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Новый владелец Twitter два дня назад без предупреждения заблокировал аккаунты нескольких известных журналистов, которых он обвинил в публикации данных о его полетах в реальном времени. После критики со стороны ЕС и ООН Маск пообещал восстановить аккаунты, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на BBC-News.

Перед этим Маск провел опрос в соцсети, спросив своих фолловеров, что делать дальше. 58,7% участников призвали разблокировать аккаунты журналистов как можно скорее, еще 41,3% высказался за то, чтобы сделать это через неделю.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

"Народ высказался. Блокировка учетных записей, которые раскрывают моё местоположение, теперь снята", — написал медиамагнат.

Аккаунты сразу нескольких сотрудников мировых медиаизданий — в том числе Washington Post, New York Times, Mashable и Си-эн-эн, были заблокированы в четверг.

Началось все с того, что Маск пообещал подать в суд на владельца аккаунта @ElonJet, который отслеживал местоположение миллиардера, публикуя твит с информацией о каждом взлете и приземлении его частного самолета, найденную в открытых источниках.

Безнесмен заявил, что такие действия подвергают опасности его семью и пообещал блокировать любые учетные записи, если они раскрывают местонахождение людей в реальном времени.

"Они публиковали мое точное местоположение в реальном времени — готовые координаты для убийц, что очевидно является нарушением условий пользования сервисом", — написал Маск после того, как были заблокированы аккаунты журналистов.

Как объяснил чуть позже представитель Twitter, связано это с новым правилом сервиса, согласно которому блокировке подлежат аккаунты, где распространяется информация о местонахождении людей в реальном времени.

Самовольные меры Маска вызвали недовольство европейских политиков, глава ООН назвал ситуацию опасным прецедентом, а комиссия ЕС по вопросам защиты ценностей и прозрачности пригрозила бизнесмену санкциями.

Напомним, Илон Маск приобрёл Twitter в конце октября. Соцсеть стоила ему 44 миллиарда долларов. Он тут же пообещал пользователям "делать глупости". Маск поделился идеями о том, что он планирует изменить в соцсети, в том числе пообещал, что в Twitter появится возможность писать длинные тексты.

Миллиардер распустил совет директоров Twitter и сам возглавил компанию. Также медиамагнат сообщил, что собирается уволить половину сотрудников компании.

Он уже сократил сотрудников, отвечающих за распространение фейков, а также курирующих направление трендов в Twitter. Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации.

Между тем, Маск устроил опрос на своей страничке, стоит ли возвращать в Twitter ранее заблокированного там экс-президента США Дональда Трампа. В итоге за разблокировку высказались 51,8% проголосовавших, против — 48,2%, после чего владелец соцсети разблокировал аккаунт Трампа.