Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz.

Бизнесмен подчеркнул, что происшествие расследует вся команда компании-производителя электромобиля. Дополнительная информация будет обнародована по мере ее появления.

"Мы никогда не видели ничего подобного", — написал Маск в своей соцсети Х.

Владелец Tesla считает, что взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть терактом. Также Маск заявил о возможной связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане. Выяснилось, что машины арендовали через один и тот же сервис каршеринга Turo.

"Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и F-150 смертника в Новом Орлеане были арендованы через Turo. Возможно, они как-то связаны между собой", — написал Маск в X.

Напомним, автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. А Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.

В Новом Орлеане неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей в центре города в новогоднюю ночь. По последним данным, погибли 15 человек и 35 получили ранения.