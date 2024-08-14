Маск призвал использовать бумажные бюллетени на выборах президента США

Американский предприниматель Илон Маск призвал использовать бумажные бюллетени во время выборов президента США в ноябре, поскольку в системе электронного голосования были найдены неисправности, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом миллиардер сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

"Давайте использовать бумажные бюллетени!" — так Маск прокомментировал статью Politico о том, что хакеры нашли некоторые нарушения в машинах для подсчета голосов.

В комментариях под записью Маска большое число людей выразило солидарность с позицией предпринимателя.

Ранее, 9 июля, Маск в той же социальной сети уже писал о том, что считает использование электронных машин для голосования на выборах очень рискованным. Он выступил за проведение очного голосования с бумажными бюллетенями. Помимо этого, предприниматель заявил, что и отправка важных документов по почте также небезопасна.