Состояние Маска теперь составляет 321 миллиард долларов. Однако оно стремительно уменьшается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild. Главная причина - падение акций Tesla более чем на 40% после инаугурации президента Дональда Трампа.



Выступая в роли борца с бюрократией, Маск нанёс себе и своей компании огромный репутационный ущерб. Его подвергают критике за массовые увольнения, которые противники Маска называют произвольными. Традиционная клиентская база Tesla - либерально настроенные покупатели - отворачиваются от босса компании.



В феврале Tesla продала 43 650 автомобилей, на 6% меньше, чем годом ранее. В Европе сообщают о падении продаж на 75% в последнее время. Более того, агрессивные активисты поджигают автомобили Tesla и разрисовывают шоу-румы надписями.



Всё это беспокоит инвесторов. Инвестиционный банкир Росс Гербер уже призвал Маска покинуть пост главы Tesla, так как его токсичный образ наносит ей вред.