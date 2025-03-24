  • 24 Марта, 14:28
  • BAIGENEWS

Маск потерял 148 млрд долларов, но остался самым богатым человеком на Земле

Сегодня, 14:22
АВТОР
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insider.ua Сегодня, 14:22
Сегодня, 14:22
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Фото: insider.ua

Состояние Маска теперь составляет 321 миллиард долларов. Однако оно стремительно уменьшается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild. Главная причина - падение акций Tesla более чем на 40% после инаугурации президента Дональда Трампа.

Выступая в роли борца с бюрократией, Маск нанёс себе и своей компании огромный репутационный ущерб. Его подвергают критике за массовые увольнения, которые противники Маска называют произвольными. Традиционная клиентская база Tesla - либерально настроенные покупатели - отворачиваются от босса компании.

В феврале Tesla продала 43 650 автомобилей, на 6% меньше, чем годом ранее. В Европе сообщают о падении продаж на 75% в последнее время. Более того, агрессивные активисты поджигают автомобили Tesla и разрисовывают шоу-румы надписями.

Всё это беспокоит инвесторов. Инвестиционный банкир Росс Гербер уже призвал Маска покинуть пост главы Tesla, так как его токсичный образ наносит ей вред.

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