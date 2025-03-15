Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что космический корабль Starship с человекоподобным роботом Tesla Optimus отправится на Марс в конце 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

По его словам, если миссия пройдет успешно, первые астронавты смогут ступить на поверхность Красной планеты уже в 2029 году, но более вероятная дата – 2031 год.

Tesla Optimus – это гуманоидный робот, разработанный Tesla, который должен поступить в ограниченное производство в 2025 году. Он создан для выполнения рутинных и опасных задач, включая перенос тяжестей, работу на кухне и складывание одежды.

Осенью 2024 года Маск анонсировал отправку пяти беспилотных кораблей Starship на Марс в течение ближайших двух лет. Эти планы совпадают с инициативами администрации президента США Дональда Трампа, который 20 января 2025 года заявил о намерении высадить астронавтов на Марсе и установить там американский флаг.