Машины скорой помощи оснащают видеокамерами в Карагандинской области

В Карагандинской области машины скорой медицинской помощи оснащают видеокамерами, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы все помните, наше общество возмутил случай нападения на водителя скорой помощи. Тогда поручил разработать план действий, чтобы повысить безопасность сотрудников скорой помощи. В машины устанавливаем видеокамеры, которые фиксируют всё, что происходит вокруг и внутри скорых. Четыре камеры направлены на водителя, лобовое стекло, заднюю часть автомобиля и салон. Система видеонаблюдения связана с Центром оперативного управления и диспетчерской службой скорой помощи", – написал аким региона Ермаганбет Булекпаев на своей странице в Instagram.