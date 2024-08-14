Машины и мотоциклы сгорели в автосервисе в Карагандинской области

Стали известны подробности о пожаре в автосервисе в Сарани Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС региона уточнили, что в одноэтажном здании сервиса произошло горение деревянной обрешётки кровли, перекрытия, четырёх машин и двух мотоциклов. Площадь, охваченная огнём, составила 290 квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 17:41. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина произошедшего - нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

В ликвидации огня были задействованы 27 человек личного состава ДЧС и пять единиц техники.