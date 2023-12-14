Машину забрали у задолжавшего 176 млн тенге водителя в Шымкенте

Автомобилиста с многомиллионными долгами выявила программа “Коргау” в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инспекторы центра оперативного управления городского ДП получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами. За владельцем Lexus числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 176 миллионов тенге.

Для задержания авто, двигавшегося по улице Жибек жолы, выехали патрульные полицейские. Уклоняющегося от уплаты мужчину предупредили о необходимости рассчитаться с долгами, а машину водворили на штрафстоянку.