Машину в подарок пообещали мошенники астанчанам

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Сотрудники отдела криминальной полиции столичного района Сарыарка задержали двоих парней в возрасте 23 и 24 лет. Молодых людей подозревают в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представляясь сотрудниками магазина, обзванивали клиентов и сообщали им, что они выиграли автомобиль. Но чтобы получить желанный приз, необходимо было внести определённую сумму в качестве взноса за оформление, растаможивание и техосмотр.

"Потерпевшие отправляли суммы от 500 тысяч до 14 миллионов тенге. В настоящее время злоумышленники подозреваются по 16 фактам совершения интернет-мошенничеств. Подозреваемые находятся под стражей. Проводится расследование по части 2 статьи 190 УК РК", — рассказали в полиции.

Стражи порядка просят казахстанцев быть бдительными, отправляя кому-либо деньги.