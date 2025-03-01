Машину разорвало в ДТП на трассе в Актюбинской области
Трое человек в больнице.
Сегодня, 13:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
141Фото: qazavtojol
Жуткое ДТП произошло на трассе "Актобе-Атырау-Астрахань" в Актюбинской области: столкнулись два автомобиля Chevrolet Cobalt и Volkswagen, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
От удара одну из машин буквально разорвало. В больницу доставили три человека.
"Трое человек доставлены в районную больницу. Все граждане Узбекистана, 1987, 1981, 2004 годов рождения. У них множественные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили в пресс-службе облздрава. - У всех состояние средней степени тяжести".
Полиция сообщает, что по факту дорожного происшествия начато досудебное расследование. Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.
Самое читаемое