Жуткое ДТП произошло на трассе "Актобе-Атырау-Астрахань" в Актюбинской области: столкнулись два автомобиля Chevrolet Cobalt и Volkswagen, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

От удара одну из машин буквально разорвало. В больницу доставили три человека.

"Трое человек доставлены в районную больницу. Все граждане Узбекистана, 1987, 1981, 2004 годов рождения. У них множественные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили в пресс-службе облздрава. - У всех состояние средней степени тяжести".

Полиция сообщает, что по факту дорожного происшествия начато досудебное расследование. Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.