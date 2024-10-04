Машину подарили учителю самого успешного выпускника в Туркестанской области

В Туркестане в преддверии профессионального праздника чествовали педагогов. Учителю, чей воспитанник получил 42 гранта в зарубежные вузы, аким области подарил автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона Дархан Сатыбалды подчеркнул, что от внимания и участия работников системы образования зависит будущее подрастающего поколения. Он поблагодарил педагогов за благородный труд и пожелал гостям торжественного вечера больших профессиональных успехов.

На мероприятии представители сферы образования были удостоены заслуженных наград — почётных грамот и благодарственных писем. Глава региона вручил награды 30 учителям, подготовившим победителей республиканских, областных олимпиад и спортивных соревнований, и вручил специальные подарки.

10 учителей получили нагрудный знак "Ы.Алтынсарин", 20 педагогов — грамоты и денежные премии в размере 200 тысяч тенге.

Кроме того, Дархан Сатыбалды вручил ключи от автомобиля учителю географии лицея "Туркестан Білім-инновация" Аргыну Бастами, чей ученик Ислам Абдурахманов получил приглашение учиться на гранте от 42 университетов мира. Сейчас он находится в США, постигает азы бизнес-администрирования.

В организациях образования Туркестанской области обучается более 500 тысяч детей. В новом учебном году в первые классы в регионе принято более 52 тысяч человек.