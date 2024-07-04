Машину подарили набравшему максимальный балл на ЕНТ выпускнику в Алматинской области

Выпускник средней школы №22 в Талгарском районе Алматинской области Жаннур Енсебек стал обладателем максимального балла на ЕНТ и владельцем нового автомобиля. Неожиданный подарок он получил за то, что смог правильно ответить на все 140 вопросов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Жаннур Енсебек рассказал, что начал готовиться к единому национальному тестированию с 10 класса, и благодаря упорному труду смог получить желанные 140 баллов.

"Я счастлив. Благодарен Центру подготовки, что помогли мне набрать такой высокий балл. На январском тестировании я набрал 121, потом в мартовском - 137. И вот сейчас - 140 баллов. Я благодарен своим родным и близким", - сказал выпускник.

От имени учителей и одноклассников Жаннуру вручили сертификат на автомойку, 250 литров бензина, а также другие необходимые средства для ухода и обслуживания авто.

"Жаннур никогда не оставлял ни один пример нерешённым. Он не успокоится, пока не добьётся своего. Всегда доводит дело до конца. Если днём я не свободен, он дожидался вечера и все же пытался решить задачу, которая его тревожила. Я очень горд за него, он молодец", - отметил учитель Нурдаулет Кулахмет.

Родители юного таланта получили денежное вознаграждение.

"Я считаю, что если нет хорошего фундамента в школе, то и дальше не будет желания к учёбе. В начальном классе у сына была учительница Гульнара Исаева, потом классным руководителем в старших классах стала Нургуль Сериковна. Я благодарна школе, что дали хорошее образование моему сыну", - поблагодарила мать абитуриента Жанар Аубакирова.

Жаннур планирует поступить в Университет имени Сулеймана Демиреля на специальность "Информационные технологии". Юноша мечтает стать квалифицированным IT-специалистом.