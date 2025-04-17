Машину обстреляли в Алматы
Возбуждено уголовное дело.
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В Алматы очевидцы стали свидетелями опасного инцидента: в микрорайоне Ожет неизвестный открыл стрельбу по уезжающему автомобилю прямо на улице, передаёт BaigeNews.kz. Момент попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям, вызвав волну обсуждений и тревоги среди горожан. На кадрах видно, как мужчина, предположительно вооружённый ружьём, направляет ствол в сторону отъезжающей машины и делает несколько выстрелов.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по подозрению в этом дерзком поступке задержаны двое мужчин. Операцию по их поимке провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью. При задержании у подозреваемых было изъято огнестрельное оружие, которое, вероятно, использовалось в инциденте.
"Они были водворены в изолятор временного содержания. По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий", - говорится в сообщении ДП Алматы.
Ранее мы сообщали, что девушка в Темиртау стреляла по людям.
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