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Машину Нурсултана Назарбаева выставили на продажу в Казахстане

Сегодня, 22:12
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kolesa.kz Сегодня, 22:12
Сегодня, 22:12
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Фото: kolesa.kz

Автомобиль, на котором передвигался Нурсултан Назарбаев, продают в Казахстане. Объявление появилось на популярном сайте, передаёт BaigeNews.kz.

"Перед вами эксклюзивная первая машина первого президента PK - Mercedes 600 SEL (Sonderschutz) GUARD B7 1993 года. Настоящий антиквариат и целая история нашей страны! Спецзаказ на мануфактуре в Германии. Mercedes собирал машину для глав государств. В отличии от автомобилей, обвешанных бронёй сторонними фирмами, этот аппарат имеет заводское происхождение. Его кузов не усилен бронелистами, в основе лежит фабричная бронекапсула. Все важнейшие узлы автомобиля, уже на стадии проектирования рассчитаны на увеличенный вес авто", - пишет автор объявления на сайте kolesa.kz.

По его словам, аналогичный Mercedes спас жизнь президенту Грузии Эдуарду Шеварнадзе, когда его автомобиль был обстрелян из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

"Автомобиль выдерживает обстрел в упор из автомата Калашникова и снайперских винтовок. Бронекапсула также защищает от подрыва взрывного устройства эквивалентом до четырёх килограммов тротила непосредственно под днищем. Так же есть система пожаротушения (кнопка со стороны водителя и пассажира, сидящего сзади). На автомобиле есть защита от прострела бензобака - благодаря специальной конструкции отверстия от пуль затягиваются сами собой", - сообщил автор.

Он утверждает, что специальные покрышки имеют внутри дополнительный обод, позволяющий уйти от погони, даже если шины прострелены.

За автомобиль владелец хочет получить 222 миллиона тенге. По его словам, машина находится в Таразе. Объём двигателя - шесть литров. Пробег - 38 400 километров.

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