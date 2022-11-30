Машину накрыло лавиной в ВКО

Фото: polisia.kz

Автомобиль с супружеской парой и тремя пассажирами попал под лавину в ВКО во время метели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Машина направлялась из Усть-Каменогорска в Алтай. Ранним утром на серпантине трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи её накрыла лавина.

Случайно авто, заваленное снегом, заметили проезжавшие мимо начальник отдела полиции Серебрянска Кайрат Султангалиев, начальник ОКП ОП города Ернур Макиленов и госавтоинспектор ОДТИ ОП района Алтай Орынбасар Турганов и бросились на помощь.

Полицейские пытались лопатами откапать автомобиль, однако ничего не вышло, отбуксировать УАЗом тоже не получилось, поэтому стражи порядка привезли на подмогу трактор.

Троих пассажиров, державших путь до Алтая, полицейские посадили в попутки. А супружескую пару из-за закрытой до Усть-Каменогорска дороги и сломанного авто стражи правопорядка повезли в Серебрянск отогревать горячим чаем и обедом, после они поселили их в гостинице.