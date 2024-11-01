Машиностроение в Казахстане: какие изменения могут ждать отрасль?

На прошедшем во вторник заседании правительства основной темой обсуждения стала ситуация в машиностроительной отрасли. Помимо производственных показателей казахстанских предприятий были затронуты и другие темы, среди которых – технический регламент и импорт техники. Подробнее о прошедшем заседании и возможных изменениях на казахстанском рынке - в материале обозревателя BaigeNews.kz.

Заседание началось с доклада министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, который рассказал о различных показателях отрасли, объёме инвестиций, планах развития действующих предприятий и открытия новых. Однако отдельно стоит выделить численность работников машиностроительной отрасли, которая, согласно озвученным данным, достигла отметки 120 тыс. человек, работающих на 4 тыс. предприятий в разных регионах страны.

В докладе председателя Союза машиностроителей Казахстана Мейрама Пшембаева было отмечено, что одной из основных проблем отрасли остается недостаток доступного отечественного сырья и квалифицированных кадров, а также необходимость создания национальной информационной системы для отрасли. Кроме этого, глава СМК отметил проблему недостаточного финансирования. Выделение предусмотренных планом 600 миллиардов тенге на создание и модернизацию производств, а также 50 миллиардов тенге для поддержки МСБ остается под вопросом, так как средства в республиканском бюджете на 2024 и 2025 годы не предусмотрены.

Президент Союза промышленных инвесторов Кайрат Еламанов выступая на заседании сообщил, что объём производства сельскохозяйственной техники в денежном выражении за 9 месяцев этого года составил 263 млрд. тенге, а в 2025 году, согласно прогнозам, достигнет отметки 300 млрд. тенге. В отрасли сельскохозяйственного машиностроения выпускаются тракторы и зерноуборочные комбайны на 8 предприятиях, которые уже полностью обеспечивают ежегодную потребность фермеров.

Из доклада президента Казахстанского автомобильного союза Анар Макашевой стоит отметить общие показатели производства техники. За 9 месяцев 2024 года было произведено 91 тыс. ед. техники, включая легковые авто, грузовики, автобусы и спецтехнику. Предполагается, что к концу года будет выпущено 130 тыс. ед. техники. Помимо инвестиций в строительство мультибрендового завода в Алматы и завода Киа в Костанае, было сказано, что "Сейчас в работе 10 проектов по производству компонентов, часть из них уже запущены. Как результат — это частичное снижение зависимости от импортных поставок, стабильность производственных процессов, снижение стоимости выпускаемой продукции, создание рабочих мест". Основные вопросы отрасли, как следовало из выступления – это логистика, а также проблема ввоза в Казахстан автомобилей, с криминальным прошлым, не соответствующие техническому регламенту.

Премьер, в свою очередь, отметил, что по итогам 2023 года доля машиностроения в структуре ВВП составила 1,9%, а объём инвестиций в казахстанские проекты в этом году составил более 108 млрд. тенге. И хотя по этим показателям отрасль демонстрирует рост, ключевым вопросом сектора остаётся модернизация оборудования. Износ техники в машиностроении достигает 40% и проблема наиболее чувствительна в железнодорожной отрасли.

Вместе с тем премьер дал вполне определённую оценку проблеме ввоза техники с нарушениями техрегламента (требования по экологичности и безопасности техники – прим. ред.). По его словам, это создает недобросовестную конкуренцию между производителями и импортерами. Особенно эта проблема актуальна для грузовых автомобилей.

"Я сам встречался на одном из автомобильных заводов с производителями, они говорят: "мы производим, но не можем конкурировать с тем, кто заезжает сюда "Евро-2", к примеру, а по документам он "Евро-5" становится каким-то чудесным образом. Поэтому здесь надо наводить жесткий порядок", – заявил Олжас Бектенов.

Что не менее важно, премьер поручил минпрому и минфину усилить контроль исполнения подрядчиками требований по отечественной доле в работах и услугах. Согласно озвученным данным, несмотря на изъятия из госзакупок ряда машиностроительных товаров, фиксируются факты приобретения импортной продукции, скрытой в перечне закупок.