Машиностроение Казахстана столкнулось с дефицитом кадров – эксперт

В Казахстане не хватает специалистов машиностроения. Это один из важных вопросов, которой влияет на развитие отрасли. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил коммерческий директор ТОО "СемАЗ" Диас Уалиев.

"Сейчас мы столкнулись с дефицитом кадров на рынке. В 2000-ых года акцент был на финансистов, банкиров, рабочие специальности не были популярны. Мало, кто поступал на электриков, сварщиков и других. Поэтому сейчас чувствуется нехватка таких специалистов", - говорит предприниматель.

По его словам, бизнес также предпринимает меры для того, чтобы восполнить дефицит кадров. Так, предприятие Уалиева вкладывает собственные средства для того, чтобы обеспечить оплату некоторых студентов, а также планирует построить арендное жилье для своих сотрудников. Предприниматель считает, что это может привлечь потенциально новые кадры.

"Есть моменты даже, когда мы вкладываем свои деньги, чтобы обеспечить оплату за ученика для того, чтобы он дальше пришел к нам работать. Дефицит кадров очень высокий. И именно среднего класса: монтажники, слесари и другие. Мы бы хотели возродить популярность этих профессий.

Для того, чтобы привлечь новых людей мы планируем создать для них условия – начать строить арендные дома с правом выкупа. Сейчас очень проблематично купить жилье из-за высоких процентных ставок. А мы здесь готовы сами строить дома и обеспечивать свой персонал", - говорит Диас Уалиев.

По его мнению, в целом в стране успешно развивается производство коммерческой техники. Немаловажную роль в этом играет государственная поддержка, считает Диас Уалиев.

Однако ввоз аналогичной техники из других стран, влияет на производство казахстанских производителей.

"На сегодняшний день государство нас хорошо поддерживает. Но загруженность по определённым причинам на производстве не на 100 процентов, а на 60-70. Хотя мы можем больше производить. Но из-за серого ввоза готовой техники, аналогичной нашей, это уменьшает количество выпускаемой техники", - говорит Диас Уалиев.

Предприниматель считает, что в соседней России внутренний рынок лучше защищен, чем в Китае или Казахстане. При этом в Китае автопром развит очень успешно, влияя на экономику.

"Россия хорошо защищает рынок, поднимая утильсбор. Ввезти в Россию готовую технику очень сложно, это дорого. В Китае самые крупные производители автопрома. Они по этому показателю занимают первое место. Некоторые провинции в Китае занимаются только автопромом. Грубо говоря, провинции могут держаться только на заводах, предприятиях по машиностроению", - сказал Диас Уалиев.

Успешное развитие автомобильной промышленности положительно повлияет на малый бизнес, считает предприниматель. Крупным предприятиям нужны небольшие организации, которые могли бы снабжать производство.