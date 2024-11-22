Машинисты тепловозов похитили у КТЖ дизтопливо на 16 млн тенге

В Жетысуской области сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции на транспорте совместно с Главной транспортной прокуратурой и АО "НК "Қазақстан темір жолы" установили преступную группу. Злоумышленники на станции Бесколь воровали дизельное топливо. Силовики сообщили, что в эту группу входили машинисты тепловозов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вступив в преступный сговор с поездными диспетчерами, эти машинисты "на протяжении нескольких лет совершали хищения дизельного топлива путем слива горюче-смазочного материала с тепловозов".

"В результате досудебного расследования преступная группа изобличена в 45 эпизодов хищения, причинив ущерб АО "НК "ҚТЖ" на сумму превышающей 16 млн тенге. Приговором районного суда №2 Алакольского района области Жетысу фигуранты осуждены к длительным срокам наказания", - проинформировали в транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что хищение более 43 млн тенге выявили в КазНАИУ.