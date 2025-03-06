  • 6 Марта, 15:07
  • BAIGENEWS

Машинисту удалось спасти табун лошадей от наезда поезда в Атырауской области

Экстренно затормозил.

Сегодня, 14:23
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: Кадр видео

На участке Сагиз – Макат в Атырауской области машинист пассажирского поезда вовремя заметил табун лошадей, которые вышли на пути в условиях сильного бурана и плохой видимости, передает BaigeNews.kz.

Животные свободно гуляли рядом с железной дорогой и неспешно переходили рельсы, создавая угрозу для движения поездов.

Для предотвращения аварии машинист применил экстренное торможение и подал длительный звуковой сигнал. Благодаря оперативным действиям работники дистанции пути успели отогнать табун от путей.

В результате инцидента два пассажирских и три грузовых поезда были задержаны.

КТЖ напоминает, что безнадзорный скот представляет серьезную опасность для железнодорожного движения, что может привести к аварийным ситуациям и угрозе безопасности.

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