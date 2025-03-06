Машинисту удалось спасти табун лошадей от наезда поезда в Атырауской области
Экстренно затормозил.
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
164Фото: Кадр видео
На участке Сагиз – Макат в Атырауской области машинист пассажирского поезда вовремя заметил табун лошадей, которые вышли на пути в условиях сильного бурана и плохой видимости, передает BaigeNews.kz.
Животные свободно гуляли рядом с железной дорогой и неспешно переходили рельсы, создавая угрозу для движения поездов.
Для предотвращения аварии машинист применил экстренное торможение и подал длительный звуковой сигнал. Благодаря оперативным действиям работники дистанции пути успели отогнать табун от путей.
В результате инцидента два пассажирских и три грузовых поезда были задержаны.
КТЖ напоминает, что безнадзорный скот представляет серьезную опасность для железнодорожного движения, что может привести к аварийным ситуациям и угрозе безопасности.