На участке Сагиз – Макат в Атырауской области машинист пассажирского поезда вовремя заметил табун лошадей, которые вышли на пути в условиях сильного бурана и плохой видимости, передает BaigeNews.kz.

Животные свободно гуляли рядом с железной дорогой и неспешно переходили рельсы, создавая угрозу для движения поездов.

Для предотвращения аварии машинист применил экстренное торможение и подал длительный звуковой сигнал. Благодаря оперативным действиям работники дистанции пути успели отогнать табун от путей.

В результате инцидента два пассажирских и три грузовых поезда были задержаны.

КТЖ напоминает, что безнадзорный скот представляет серьезную опасность для железнодорожного движения, что может привести к аварийным ситуациям и угрозе безопасности.