Машина застряла на размытой дороге в Карагандинской области
На помощь водителю и пассажиру пришли спасатели.
Сегодня, 22:40
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Сегодня, 22:40Сегодня, 22:40
86Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС вызволили из грязевого плена двух человек в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В Осакаровском районе из-за талых вод размыло грунт, в результате чего легковой автомобиль застрял в грязевой массе.
Силами спасателей машину отбуксировали на очищенный участок дороги и сопроводили в ближайший населённый пункт.
Спасённые двое человек в медицинской помощи не нуждались.
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