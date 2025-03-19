  • 19 Марта, 23:19
  • BAIGENEWS

Машина застряла на размытой дороге в Карагандинской области

На помощь водителю и пассажиру пришли спасатели.

Сегодня, 22:40
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:40
Сегодня, 22:40
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС вызволили из грязевого плена двух человек в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В Осакаровском районе из-за талых вод размыло грунт, в результате чего легковой автомобиль застрял в грязевой массе. 

Силами спасателей машину отбуксировали на очищенный участок дороги и сопроводили в ближайший населённый пункт.

Спасённые двое человек в медицинской помощи не нуждались.

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