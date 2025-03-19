Спасатели МЧС вызволили из грязевого плена двух человек в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В Осакаровском районе из-за талых вод размыло грунт, в результате чего легковой автомобиль застрял в грязевой массе.

Силами спасателей машину отбуксировали на очищенный участок дороги и сопроводили в ближайший населённый пункт.

Спасённые двое человек в медицинской помощи не нуждались.