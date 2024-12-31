Машина загорелась после ДТП в Шымкенте
Пострадал водитель.
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
146Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
ДТП стало причиной пожара в Шымкенте. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла в Енбекшинском районе на проезжей части. После столкновения легковушка загорелась.
Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавший водитель госпитализирован.