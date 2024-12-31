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  • BAIGENEWS

Машина загорелась после ДТП в Шымкенте

Пострадал водитель.

Сегодня, 19:13
АВТОР
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МЧС РК/иллюстративное фото Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: МЧС РК/иллюстративное фото

ДТП стало причиной пожара в Шымкенте. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла в Енбекшинском районе на проезжей части. После столкновения легковушка загорелась. 

Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавший водитель госпитализирован.

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