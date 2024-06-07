  • 7 Июня, 22:19
  • BAIGENEWS

Машина загорелась на проезжей части в Кызылорде

Сегодня, 21:39
АВТОР
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МЧС Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: МЧС

В Кызылорде на проезжей части загорелась машина. Спасатели оперативно потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, причина пожара устанавливается.

“Силами МЧС огонь полностью ликвидирован за 9 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет, причина устанавливается”, - говорится в сообщении.

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