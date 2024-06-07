Машина загорелась на проезжей части в Кызылорде
Сегодня, 21:39
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Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
101Фото: МЧС
В Кызылорде на проезжей части загорелась машина. Спасатели оперативно потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации МЧС, причина пожара устанавливается.
“Силами МЧС огонь полностью ликвидирован за 9 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет, причина устанавливается”, - говорится в сообщении.
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