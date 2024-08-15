Машина загорелась на проезжей части в Астане
Вчера, 19:02
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Вчера, 19:02Вчера, 19:02
303Фото: скриншот
В Астане на пересечении Шоссе Коргалжын и проспекта Туран произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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