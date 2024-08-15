  • 16 Августа, 02:26
  • BAIGENEWS

Машина загорелась на проезжей части в Астане

Вчера, 19:02
АВТОР
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скриншот Вчера, 19:02
Вчера, 19:02
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Фото: скриншот

В Астане на пересечении Шоссе Коргалжын и проспекта Туран произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. 

 

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