Машина вспыхнула во дворе дома в Сатпаеве
Вчера, 22:55
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Вчера, 22:55Вчера, 22:55
126Фото: Иллюстративное фото - pxhere.com
Мужчина пострадал при пожаре в машине в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz.
"В 20:08 на территории частного дома произошло загорание автомобиля. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сообщили в ДЧС.
Пожар ликвидирован в 20:23.
С места происшествия в больницу Жезказгана доставили 30-летнего мужчину.
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