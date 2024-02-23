Машина вспыхнула во дворе дома в Сатпаеве

Мужчина пострадал при пожаре в машине в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz.

"В 20:08 на территории частного дома произошло загорание автомобиля. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сообщили в ДЧС.

Пожар ликвидирован в 20:23.

С места происшествия в больницу Жезказгана доставили 30-летнего мужчину.