  • 24 Февраля, 00:14
  • BAIGENEWS

Машина вспыхнула во дворе дома в Сатпаеве

Вчера, 22:55
АВТОР
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Иллюстративное фото - pxhere.com Вчера, 22:55
Вчера, 22:55
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Фото: Иллюстративное фото - pxhere.com

Мужчина пострадал при пожаре в машине в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz.

"В 20:08 на территории частного дома произошло загорание автомобиля. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сообщили в ДЧС.

Пожар ликвидирован в 20:23. 

С места происшествия в больницу Жезказгана доставили 30-летнего мужчину.

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