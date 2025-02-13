В центре Мюнхена автомобиль Mini Cooper врезался в участников демонстрации профсоюза Verdi, пострадали не менее 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

На месте работают экстренные службы, пострадавших доставляют в больницы. По предварительным данным, среди них есть дети.

Водитель авто задержан, его мотивы остаются неизвестными. Полицейские ведут расследование обстоятельств случившегося, им предстоит выяснить, врезался ли водитель в толпу намеренно или перепутал педали газа и тормоза.

Сегодня многие сотрудники городских служб Мюнхена вышли на демонстрацию в рамках предупредительной забастовки, требуя повышения зарплаты, увеличения премий и трёх дополнительных выходных дней.