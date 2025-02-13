  • 13 Февраля, 17:31
  • BAIGENEWS

Машина въехала в толпу людей в Мюнхене

Пострадавших доставляют в больницы.

Сегодня, 16:06
АВТОР
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t.me/BILD_Russian Сегодня, 16:06
Сегодня, 16:06
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Фото: t.me/BILD_Russian

В центре Мюнхена автомобиль Mini Cooper врезался в участников демонстрации профсоюза Verdi, пострадали не менее 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

На месте работают экстренные службы, пострадавших доставляют в больницы. По предварительным данным, среди них есть дети.

Водитель авто задержан, его мотивы остаются неизвестными. Полицейские ведут расследование обстоятельств случившегося, им предстоит выяснить, врезался ли водитель в толпу намеренно или перепутал педали газа и тормоза.

Сегодня многие сотрудники городских служб Мюнхена вышли на демонстрацию в рамках предупредительной забастовки, требуя повышения зарплаты, увеличения премий и трёх дополнительных выходных дней.

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