Машина скорой помощи врезалась в легковушку в ЗКО

Карета скорой помощи и авто марки Nissan Primera столкнулись в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.

По информации департамента полиции ЗКО, ДТП произошло по новой дороге, ведущей в посёлок Кызылтал Бурлинского района.