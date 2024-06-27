Машина скорой помощи врезалась в легковушку в ЗКО
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
101Фото: Мой город
Карета скорой помощи и авто марки Nissan Primera столкнулись в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.
По информации департамента полиции ЗКО, ДТП произошло по новой дороге, ведущей в посёлок Кызылтал Бурлинского района.
“Водитель Nissan Primera начал совершать маневр, когда карета скорой помощи сзади врезалась в него. Обоих водителей привлекли к административной ответственности, водителя скорой по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения", а водителя иномарки по статье 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления”, — пояснили в ведомстве.
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