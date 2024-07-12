Машина сгорела на СТО в Щучинске

В Бурабайском районе Акмолинской области ликвидировали пожар на СТО, передаёт BaigeNews.kz.

"На одной из частных станций технического обслуживания в Щучинске произошло возгорание легкового автомобиля с переходом огня на ворота гаража. Силами МЧС горение ликвидировано за 22 минуты с момента поступления вызова. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС региона.