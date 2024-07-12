  • 12 Июля, 20:14
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Машина сгорела на СТО в Щучинске

Сегодня, 19:27
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 19:27
Сегодня, 19:27
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Фото: ДЧС Акмолинской области

В Бурабайском районе Акмолинской области ликвидировали пожар на СТО, передаёт BaigeNews.kz

"На одной из частных станций технического обслуживания в Щучинске произошло возгорание легкового автомобиля с переходом огня на ворота гаража. Силами МЧС горение ликвидировано за 22 минуты с момента поступления вызова. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС региона.

Причина пожара пока не установлена.

 

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