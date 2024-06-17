Машина рухнула в котлован в Таразе: за жизнь двоих детей борются врачи

Медики Тараза борются за жизни двоих детей, которые накануне вместе с родителями на машине рухнули в вырытый тепловиками котлован. У обоих переломы черепа, отёк мозга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Один из детей в реанимации. Ухаживать за мальчиками отец и мать не могут – они сами в больнице.

"У мужчины перелом таранной кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибленные раны обоих предплечий. При поступлении пациенту в экстренном порядке проведена операция. По пациентке 95-го года рождения: множественные переломы рёбер, перелом трёх ребер справа, двух слева, без повреждения легких, множественные ушибленные раны головы, контузия глазного яблока", - сообщил завотделением травматологии и ортопедии многопрофильной больницы Тараза Ерлан Тулеев.

Авария случилась на одной из центральных улиц, где тепловики меняют сети. Машина с семьей – четыре человека – вырулила из переулка, заехала на частично огороженную дорогу. И через несколько сотен метров рухнула в вырытый котлован с трубами.

Очевидцы утверждают, он не был огорожен. Они вызволяли людей из разбитого автомобиля. У детей (одному нет ещё и трёх месяцев, а второму всего шесть лет) диагностировали переломы черепа и конечностей. Состояние одного врачи оценивают как очень тяжёлое.

В ДП Жамбылской области сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации по статье "Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов". Проводится доследственная проверка.

Водитель также будет привлечён к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков.