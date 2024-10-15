Машина провалилась в яму на трассе трассе Атырау - Индер
Сегодня, 20:09
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Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
125Фото: azh.kz
Внедорожник угодил в яму на трассе в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
ДТП произошло 15 октября около 4:00. В машине находились четыре человека.
"Гражданка Российской Федерации 1969 года рождения, управляя автомобилем Ford Kuga, на 67 километре трассы Атырау - Индер провалилась в яму на участке трассы, где проходят ремонтные работы. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.
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