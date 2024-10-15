  • 15 Октября, 21:13
  • BAIGENEWS

Машина провалилась в яму на трассе трассе Атырау - Индер

Сегодня, 20:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
azh.kz Сегодня, 20:09
Сегодня, 20:09
125
Фото: azh.kz

Внедорожник угодил в яму на трассе в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

ДТП произошло 15 октября около 4:00. В машине находились четыре человека.

"Гражданка Российской Федерации 1969 года рождения, управляя автомобилем Ford Kuga, на 67 километре трассы Атырау - Индер провалилась в яму на участке трассы, где проходят ремонтные работы. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Самое читаемое

Наверх