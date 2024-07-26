Машина провалилась в траншею в Рудном

В Рудном в вырытую коммунальщиками траншею провалился легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло вечером 25 июля на улице Корчагина.

Как сообщили в ТОО "Рудненские тепловые сети", на данном участке земляные работы по реконструкции магистрального трубопровода тепловой сети проводила подрядная организация ТОО "ИМПЕКС".

"По информации от подрядчика, днём траншея была засыпана, дорога открыта, ограждения убраны. При сильном ливне потоком воды свежезасыпанный, без утрамбовки, грунт вымыло потоком воды. Проводятся мероприятия по расследованию данного факта, к виновным будут приняты меры", - говорится в сообщении.