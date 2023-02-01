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Машина провалилась под лёд на Капшагае Сегодня, 17:12
154
Сегодня, 17:12
154

Машина провалилась под лёд на Капшагае

Автомобиль ушёл под лёд на Капшагайском водохранилище. Спасатели просят казахстанцев не пренебрегать правилами безопасности. Ведь с начала зимы в республике утонули уже шесть человек, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 31 января.

"Сотрудниками ДЧС Алматинской области зафиксирован факт провала машины марки Subaru под лёд. К счастью, удалось избежать человеческих жертв. В отношении владельца транспортного средства возбуждено административное дело по статье 412 КоАР РК, наложен штраф", - сообщили в ведомстве.

Подобный случай произошёл и 1 января также на Капшагае. Рыбаков с личным автомобилем на льду предупредили об опасности. Через некоторое время их Mercedes провалился под лёд. Спасатели ДЧС помогли водителю выбраться на сушу.

"В зимний период 2022-2023 годов на водоёмах страны утонуло шесть человек, из них трое в результате провала под лёд транспортных средств. В целях предотвращения несчастных случаев ДЧС Алматинской области предупреждает о недопустимости выезда автотранспорта на лёд", - говорится в сообщении.

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#происшествия #Капшагай #ДЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:12
154
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