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Машина провалилась под лёд на Капшагае
Автомобиль ушёл под лёд на Капшагайском водохранилище. Спасатели просят казахстанцев не пренебрегать правилами безопасности. Ведь с начала зимы в республике утонули уже шесть человек, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло 31 января.
"Сотрудниками ДЧС Алматинской области зафиксирован факт провала машины марки Subaru под лёд. К счастью, удалось избежать человеческих жертв. В отношении владельца транспортного средства возбуждено административное дело по статье 412 КоАР РК, наложен штраф", - сообщили в ведомстве.
Подобный случай произошёл и 1 января также на Капшагае. Рыбаков с личным автомобилем на льду предупредили об опасности. Через некоторое время их Mercedes провалился под лёд. Спасатели ДЧС помогли водителю выбраться на сушу.
"В зимний период 2022-2023 годов на водоёмах страны утонуло шесть человек, из них трое в результате провала под лёд транспортных средств. В целях предотвращения несчастных случаев ДЧС Алматинской области предупреждает о недопустимости выезда автотранспорта на лёд", - говорится в сообщении.
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