Машина провалилась под лёд на Капшагае

Автомобиль ушёл под лёд на Капшагайском водохранилище. Спасатели просят казахстанцев не пренебрегать правилами безопасности. Ведь с начала зимы в республике утонули уже шесть человек, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 31 января.

"Сотрудниками ДЧС Алматинской области зафиксирован факт провала машины марки Subaru под лёд. К счастью, удалось избежать человеческих жертв. В отношении владельца транспортного средства возбуждено административное дело по статье 412 КоАР РК, наложен штраф", - сообщили в ведомстве.

Подобный случай произошёл и 1 января также на Капшагае. Рыбаков с личным автомобилем на льду предупредили об опасности. Через некоторое время их Mercedes провалился под лёд. Спасатели ДЧС помогли водителю выбраться на сушу.