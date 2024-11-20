Машина протаранила магазин в Актау

Легковой автомобиль протаранил магазин в Актау, пострадала покупательница, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл в 27-м микрорайоне.

В пресс-службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что травмы получила 19-летняя девушка.

"Пациентка жаловалась на боли в левой ноге, спине, левом тазобедренном суставе, чувствовала ограничение в движениях. Полки с продуктами защемили ей ноги и поясницу", - сообщили медики.

Девушку госпитализировали в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафстоянку.