Машина протаранила магазин в Актау
Сегодня, 22:03
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Сегодня, 22:03Сегодня, 22:03
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Легковой автомобиль протаранил магазин в Актау, пострадала покупательница, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Инцидент произошёл в 27-м микрорайоне.
В пресс-службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что травмы получила 19-летняя девушка.
"Пациентка жаловалась на боли в левой ноге, спине, левом тазобедренном суставе, чувствовала ограничение в движениях. Полки с продуктами защемили ей ноги и поясницу", - сообщили медики.
Девушку госпитализировали в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафстоянку.
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