Машина из свадебного кортежа попала в ДТП в Улытау
Сегодня, 12:57
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Сегодня, 12:57Сегодня, 12:57
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Один человек погиб в результате ДТП в области Улытау, передаёт BaigeNews. По словам очевидцев, участником аварии стал свадебный кортеж.
"Около 18:30 часов 14 сентября произошло ДТП с участием "KIA Sportage", "Toyota Land Cruiser 200" и "Skoda Yeti". Авария произошла на автомобильной дороге между городами Сатпаев и Жезказган. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, пять человек были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
Водитель, нарушивший правила дорожного движения, был доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, ведется расследование.
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