Машина из свадебного кортежа попала в ДТП в Улытау

Один человек погиб в результате ДТП в области Улытау, передаёт BaigeNews. По словам очевидцев, участником аварии стал свадебный кортеж.

"Около 18:30 часов 14 сентября произошло ДТП с участием "KIA Sportage", "Toyota Land Cruiser 200" и "Skoda Yeti". Авария произошла на автомобильной дороге между городами Сатпаев и Жезказган. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, пять человек были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.