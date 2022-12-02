open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Машина без водителя снесла остановку в Астане Сегодня, 21:58
278
Сегодня, 21:58
278

Машина без водителя снесла остановку в Астане

Машина, оставленная водителем без постановки на ручник, врезалась в остановку в Астане. Чудом никто не пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"2 декабря по улице Кунаева 21-летний водитель покинул транспортное средство марки ВАЗ 2114 без принятия мер, исключающих самопроизвольное движение. В результате допущен наезд на остановочную площадку. В момент ДТП на остановке никого не было. Сооружение повреждено", - сообщили в полиции.   

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП, материал направлен в административный суд Астаны для принятия решения. 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#происшествия #Астана #авто
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:58
278
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх