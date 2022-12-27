Машин на всех хватит - глава МИИР рассказал об автокредитовании на 2023 год

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал в кулуарах правительства, будет ли продолжена программа льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz.

"Я говорил, что такого масштабного автокредитования не будет, потому что государство уже достаточно денег влило. Но эти деньги, которые сейчас там находятся, должны в револьверном порядке опять предоставляться населению", - высказался министр.

Ускенбаев заявил, что в его понимании предоставление автокредитов должно быть постоянным процессом, а не разовой акцией.

"Мы сейчас с банками отрабатываем, но у них идеология такая: возврат денег идёт, давайте сформируем пул и по новой пустим. Понятно, деньги возвращаются каждый день. Их хватает на одного человека, на пять человек. Ну выдавайте одному-пяти людям. В моём понимании это должен быть постоянный процесс, а не так, что давайте соберём несколько миллиардов, наберем 200-300 человек в очереди, и будем объявлять. Я считаю, что эта работа должна идти каждый день", - отметил Ускенбаев.

Он добавил, что этом году было произведено 110 тысяч автомобилей, а в следующем планируется довести показатель до 135 тысяч.