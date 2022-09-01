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  • Масанов: Послание Президента - это реакция на процессы, происходящие в мире
BaigeNews.kz Сегодня, 22:07
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Фото: BaigeNews.kz

Масанов: Послание Президента - это реакция на процессы, происходящие в мире

Послание Президента - это реакция на процессы, происходящие в мире, считает экономический обозреватель Юрий Масанов. Об этом он рассказал в эфире проекта "20:22", передаёт BaigeNews.kz

Журналист отметил, что за год казахстанцы услышали уже второе Послание.

"Обычно Президент выступал в начале сентября со своим Посланием, давал на следующий год поручения. А в этом году ситуация изменилась. Мы все видим, что происходит в мире, в регионе, и это, естественно, требует своеобразной реакции", - считает спикер. 

Масанов напомнил, что вокруг Послания было очень много рассуждений и слухов, говорили про громкие отставки, которых не произошло. Отчасти поэтому эксперт не спешит назвать его революционным.

"Кроме объявления о досрочных выборах – ничего из ряда вон выходящего не произошло. В Послании было много сказано о повышении дохода бюджета, налоговом стимулировании бизнеса – это вещи, на которые стоит обращать внимание. Послание было ёмким, там есть, что почитать, есть о чём подумать. По Посланию мы понимаем, чем будут заниматься в ближайший год правительство, акиматы, квазигосударственный сектор, и какие изменения ждут бизнес", - отметил он. 

По мнению обозревателя, выборы и Нацфонд - это не самые важные темы из Послания Президента. Куда более интересными для эксперта стали слова Главы государства, касавшиеся бизнеса и экономики. 

Публикуем полное видео беседы с гостем.

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#проект 20:22 #послание 2022 #экономика #выборы #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 22:07
120
Журналист

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