Масанов: Послание Президента - это реакция на процессы, происходящие в мире

Фото: BaigeNews.kz

Послание Президента - это реакция на процессы, происходящие в мире, считает экономический обозреватель Юрий Масанов. Об этом он рассказал в эфире проекта "20:22", передаёт BaigeNews.kz.

Журналист отметил, что за год казахстанцы услышали уже второе Послание.

"Обычно Президент выступал в начале сентября со своим Посланием, давал на следующий год поручения. А в этом году ситуация изменилась. Мы все видим, что происходит в мире, в регионе, и это, естественно, требует своеобразной реакции", - считает спикер.

Масанов напомнил, что вокруг Послания было очень много рассуждений и слухов, говорили про громкие отставки, которых не произошло. Отчасти поэтому эксперт не спешит назвать его революционным.

"Кроме объявления о досрочных выборах – ничего из ряда вон выходящего не произошло. В Послании было много сказано о повышении дохода бюджета, налоговом стимулировании бизнеса – это вещи, на которые стоит обращать внимание. Послание было ёмким, там есть, что почитать, есть о чём подумать. По Посланию мы понимаем, чем будут заниматься в ближайший год правительство, акиматы, квазигосударственный сектор, и какие изменения ждут бизнес", - отметил он.

По мнению обозревателя, выборы и Нацфонд - это не самые важные темы из Послания Президента. Куда более интересными для эксперта стали слова Главы государства, касавшиеся бизнеса и экономики.

Публикуем полное видео беседы с гостем.