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Маржикпаев и Головкин дали напутствия спортсменам накануне старта Олимпиады

Сегодня, 20:25
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 20:25
Сегодня, 20:25
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Фото: olympic.kz

Накануне открытия летних Олимпийских игр-2024 министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев и глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин посетили Олимпийскую деревню и встретились со спортсменами, передаёт BaigeNews.kz.

Маржикпаев и Головкин ознакомились с условиями, в которых находятся атлеты сборной Казахстана на территории Олимпийской деревни. 

Также состоялась встреча со спортсменами. Министр туризма и спорта вместе с президентом НОК пожелали им удачи и успешного выступления в предстоящих соревнованиях.

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