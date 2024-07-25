Маржикпаев и Головкин дали напутствия спортсменам накануне старта Олимпиады

Накануне открытия летних Олимпийских игр-2024 министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев и глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин посетили Олимпийскую деревню и встретились со спортсменами, передаёт BaigeNews.kz.

Маржикпаев и Головкин ознакомились с условиями, в которых находятся атлеты сборной Казахстана на территории Олимпийской деревни.

Также состоялась встреча со спортсменами. Министр туризма и спорта вместе с президентом НОК пожелали им удачи и успешного выступления в предстоящих соревнованиях.