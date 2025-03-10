За первую неделю мартовского ЕНТ прошли около 21 тысячи абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 57 процентов участников. Средний балл по результатам тестирования составил 53 (по пяти предметам), а максимальный – 135 баллов, который набрал ученик из области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Из общего числа тестируемых 62,8% сдавали ЕНТ на казахском языке, 37% – на русском и 52 человека – на английском.

Наиболее популярной комбинацией предметов оказалась "Математика-Физика", которую выбрали 18,4% абитуриентов. 16,1% участников предпочли комбинацию "Творческий экзамен", 12% – "Биология-Химия". Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия-Физика", которую выбрали всего 35 человек.

"Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В мартовском ЕНТ приняли участие 69 абитуриентов с особыми образовательными потребностями. Абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции. На данный момент результаты 22 человек были аннулированы. 10 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 12 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены", — сообщили в ведомстве.

Отметим, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.

Напомним, мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 163 тысяч абитуриентов.