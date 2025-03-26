За три недели мартовского ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов, передает BaigeNews.kz.

Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65. Максимальный – 139 баллов, его набрали два абитуриента из Алматы и Восточно-Казахстанской области.

Из общего числа тестируемых 70,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 29,2% – на русском и 100 человек – на английском.

Наиболее популярной комбинацией предметов оказалась "Математика-Физика", которую выбрали 18,1% абитуриентов. 14,8% участников предпочли комбинацию "Биология-Химия", 12,6% – "Творческий экзамен". Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия-Физика", которую выбрали всего 105 человек.

Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В мартовском ЕНТ приняли участие 232 абитуриента с ООП.

Абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.

На данный момент результаты 121 человек были аннулированы. 43 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, 55 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, а сертификаты 23 человек были аннулированы по результатам проверки видеозаписей тестирования. Подставные лица не выявлены.

Следует отметить, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.

Напомним, мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 163 тысяч абитуриентов.