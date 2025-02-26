Нацперевозчик назначит дополнительные поезда и увеличит количество мест на востребованные маршруты в преддверии Международного женского дня (8 Марта) и Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", всего пассажирам будет предоставлено более 58 тысяч дополнительных мест.

К 8 Марта на направления с высоким спросом будет добавлено 265 прицепных вагонов, также назначат праздничные пригородные электропоезда:

Электропоезд №6811/6812 "Астана-1 – Курорт Боровое" будет курсировать 7, 8, 9, 10 марта (туда и в обратном направлении);

Электропоезд №6868/6869 "Темиртау-Акадыр" будет курсировать 7, 8, 9, 10 марта (туда и в обратном направлении).

Всего на праздничные дни 8 Марта будет выделено дополнительно 18 тысяч мест.

В период предпраздничных и праздничных дней к Наурыз мейрамы компания назначит дополнительно три поезда:

№201/202 "Астана (НЖ)–Алматы-1" будет курсировать 20, 21, 23, 24 марта (туда и в обратном направлении);

№203/204 "Астана-1 – Шымкент" будет курсировать 21, 22, 24, 25 марта (туда и в обратном направлении);

№257/258 "Актобе-Астана (НЖ)" будет курсировать 16, 18, 20, 22, 23, 25 марта (туда и в обратном направлении).

Кроме того, будут добавлены дополнительные электропоезда по пригородному направлению:

•№6811/6812 "Астана-1-Курорт Боровое" будет курсировать 21, 22, 23, 25 марта (туда и в обратном направлении);

•№7553/7556 "Караганды-Астана-1" будет курсировать 21, 22, 23, 25 марта (туда и в обратном направлении).

Также в период Наурыз мейрамы будет дополнительно добавлено 432 прицепных вагона, что обеспечит более 20 тысяч мест на поездах с высоким спросом.