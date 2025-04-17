Март 2025 года в Казахстане стал одним из самых теплых за последнее десятилетие, превысив температурную норму на 1-5°C. В период с 16 по 22 марта в ряде регионов страны были побиты температурные рекорды, установленные всего год назад, в 2023 году, который был признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Так, в Уральске 16 марта температура воздуха достигла +19,2°C, что значительно превышает климатическую норму (+12,1°C). В Актобе 17 марта зафиксировано повышение до +13,4°C, что также стало значительным отклонением от нормы. В Петропавловске 18 марта температура поднялась до +10,9°C, обновив рекорд 2023 года (+4,0°C), а 19 марта столбик термометра показал +12,6°C, что превзошло предыдущий максимум 2015 года (+4,2°C).

Температурные рекорды были установлены и в других регионах. В Кокшетау 18-19 марта температура возросла до +11,9°C, в Костанай 18 марта было зафиксировано +9,1°C, а 19 марта температура достигла +14,0°C. В Караганде 19 марта столбик термометра показал +10,1°C, а в Астане 20 марта температура составила +9,1°C, что стало самым высоким значением для этой даты.

Юго-восток и восток Казахстана также не остались в стороне от рекордов. В Алматы 18 марта температура поднялась до +19,5°C, а 21 марта достигла +24,8°C, обновив рекорды 2018 года. В Семее 21 марта температура составила +14,6°C, превзойдя исторический максимум 1944 года (+10,8°C). В Усть-Каменогорске 21 марта зафиксировано +15,9°C, что стало новым рекордом для этой даты.

Кроме того, в марте в Казахстане наблюдались экстремальные погодные явления, такие как резкие перепады температуры, туманы, метели и шквалистые ветры. Например, в Алматы 5 марта наблюдались порывы юго-западного ветра до 34 м/с, а 10 марта в Акмолинской области продолжалась низовая метель с видимостью 200-500 м.

В Астане средняя температура за месяц составила -2,5°C, что на 3,5°C выше нормы. Хотя 2 марта температура ночью опустилась до -18,9°C, в конце месяца температура значительно повысилась, достигнув +12°C 30 марта, и город ощутил первые признаки весны.

Март 2025 года также отличался повышенным количеством осадков. В общей сложности выпало 30 мм осадков, что на 1,5 раза превышает месячную норму.

В целом, март 2025 года стал выдающимся как по температурным рекордам, так и по экстремальным погодным явлениям, что подчеркивает необычайность климатических условий в Казахстане в этот период.