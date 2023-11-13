Марсоход обнаружил на Марсе странные скальные образования

Марсоход Perseverance обнаружил на поверхности Марса скальные образования странной круглой формы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EarthSky. Ученные пока не знают, как объяснить это явление.

Марсоход исследовал остатки древней дельты кратера Джезеро. Здесь когда-то река впадала в озеро, существовавшее внутри кратера миллиарды лет назад. Дельта все еще хорошо видна сверху. Именно поэтому НАСА отправило Perseverance в кратер, поскольку это было бы идеальное место для поиска доказательств прошлой микробной жизни.

Perseverance уже обнаружил большое количество органических молекул в образцах, которые он тестировал в своей бортовой лаборатории. Однако это еще не доказательство прошлой жизни. Это, вероятно, потребует привезти некоторые из этих образцов на Землю для более глубокого изучения.

Несколько недель назад Марсоход наткнулся на круглые скальные образования с концентрическими изгибами. Они напоминали аналогичные образования на Земле, называемые строматолитами. Они возникают в результате переработки микробами части минеральных веществ, находящихся в воде озер. Подобные находят в Большом соленом озере в Штате Юта.

Ученые также рассматривают другую версию: скальные образования могли возникнуть в результате сфероидального выветривания. Это также очень распространенное явление на Земле. Его можно наблюдать и в других местах Джезеро, как в магматических, так и в осадочных породах.