Маршруты сразу семи автобусов изменили в Астане

Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 40, 42, 47, 51, 53, 84, 201", - говорится в сообщении.